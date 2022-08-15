Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.

Haftanın sonuçları

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y Av. Puan 1.ADANA DEMİRSPOR 2 2 0 0 6 2 4 6 2.TRABZONSPOR 2 2 0 0 3 0 3 6 3.FENERBAHÇE 2 1 1 0 9 3 6 4 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 1 1 0 4 0 4 4 5.CORENDON ALANYASPOR 2 1 1 0 7 5 2 4 6.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 4 3 1 4 7.GAZİANTEP FK 2 1 1 0 2 1 1 4 8.BITEXEN GİRESUNSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 1 0 3 10.GALATASARAY 2 1 0 1 1 1 0 3 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3 12.ARABAM.COM KONYASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 13.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1 14.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 0 1 -1 1 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 2 4 -2 0 18.İSTANBULSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0 19.KASIMPAŞA 2 0 0 2 0 10 -10 0

3. haftanın programı

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

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