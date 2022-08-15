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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.

Haftanın sonuçları

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAv.Puan
1.ADANA DEMİRSPOR22006246
2.TRABZONSPOR22003036
3.FENERBAHÇE21109364
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR21104044
5.CORENDON ALANYASPOR21107524
6.BEŞİKTAŞ21104314
7.GAZİANTEP FK21102114
8.BITEXEN GİRESUNSPOR21013303
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR21011103
10.GALATASARAY21011103
11.YUKATEL KAYSERİSPOR21011103
12.ARABAM.COM KONYASPOR20200002
13.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR201134-11
14.MKE ANKARAGÜCÜ201101-11
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR201114-31
16.ATAKAŞ HATAYSPOR100101-10
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK100124-20
18.İSTANBULSPOR200203-30
19.KASIMPAŞA2002010-100

3. haftanın programı

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Kasımpaşa Spor Haberler

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