Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.
Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.
Haftanın sonuçları
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ADANA DEMİRSPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2.TRABZONSPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|3.FENERBAHÇE
|2
|1
|1
|0
|9
|3
|6
|4
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|5.CORENDON ALANYASPOR
|2
|1
|1
|0
|7
|5
|2
|4
|6.BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|7.GAZİANTEP FK
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.BITEXEN GİRESUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.GALATASARAY
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|12.ARABAM.COM KONYASPOR
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|13.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|18.İSTANBULSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|19.KASIMPAŞA
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
3. haftanın programı
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.15 Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)