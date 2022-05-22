Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ön eleme oynama hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ise UEFA konferans Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak.

Son hafta şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir de sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.

Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek son takım ise Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali sonucunda belli olacak. Maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Altay-Kasımpaşa: 2-4

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 7-0

Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de sezon şu puan durumuyla sona erdi: