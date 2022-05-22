Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler

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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ön eleme oynama hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ise UEFA konferans Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak.

Son hafta şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir de sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.

Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek son takım ise Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali sonucunda belli olacak. Maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Altay-Kasımpaşa: 2-4

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 7-0

Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de sezon şu puan durumuyla sona erdi:

TakımlarOGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR382312369363381
2.FENERBAHÇE382110773383573
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR382081066452168
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR381981156362065
5.AYTEMİZ ALANYASPOR38197126758964
6.BEŞİKTAŞ38151495648859
7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR381611115447759
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK38169134752-557
9.ADANA DEMİRSPOR3815101360471355
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR381412125250254
11.KASIMPAŞA381581567571053
12.ATAKAŞ HATAYSPOR38158155660-453
13.GALATASARAY381410145153-252
14.YUKATEL KAYSERİSPOR381211155461-747
15.GAZİANTEP FK381210164856-846
16.GZT GİRESUNSPOR38129174147-645
17.ÇAYKUR RİZESPOR38106224471-2736
18.ALTAY3897223957-1834
19.GÖZTEPE3877244077-3728
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3855282771-4420

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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