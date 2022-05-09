Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa : 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|36
|22
|12
|2
|66
|32
|34
|78
|2.FENERBAHÇE
|36
|20
|9
|7
|68
|38
|30
|69
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|36
|19
|7
|10
|62
|43
|19
|64
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|36
|18
|7
|11
|52
|34
|18
|61
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|36
|17
|7
|12
|63
|58
|5
|58
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|36
|16
|8
|12
|47
|51
|-4
|56
|7.BEŞİKTAŞ
|36
|14
|13
|9
|53
|47
|6
|55
|8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|36
|15
|10
|11
|49
|44
|5
|55
|9.ADANA DEMİRSPOR
|36
|14
|10
|12
|51
|44
|7
|52
|10.KASIMPAŞA
|36
|14
|8
|14
|61
|51
|10
|50
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|14
|8
|14
|51
|56
|-5
|50
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|36
|12
|12
|12
|48
|48
|0
|48
|13.GALATASARAY
|36
|13
|9
|14
|47
|50
|-3
|48
|14.GZT GİRESUNSPOR
|36
|12
|8
|16
|39
|42
|-3
|44
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|36
|11
|11
|14
|50
|59
|-9
|44
|16.GAZİANTEP FK
|36
|11
|10
|15
|46
|53
|-7
|43
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|36
|10
|6
|20
|43
|67
|-24
|36
|18.ALTAY
|36
|9
|7
|20
|36
|51
|-15
|34
|19.GÖZTEPE
|36
|7
|7
|22
|40
|68
|-28
|28
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|36
|5
|5
|26
|27
|63
|-36
|20