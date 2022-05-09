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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa : 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR362212266323478
2.FENERBAHÇE36209768383069
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR361971062431964
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR361871152341861
5.AYTEMİZ ALANYASPOR36177126358558
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK36168124751-456
7.BEŞİKTAŞ36141395347655
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR361510114944555
9.ADANA DEMİRSPOR361410125144752
10.KASIMPAŞA361481461511050
11.ATAKAŞ HATAYSPOR36148145156-550
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR361212124848048
13.GALATASARAY36139144750-348
14.GZT GİRESUNSPOR36128163942-344
15.YUKATEL KAYSERİSPOR361111145059-944
16.GAZİANTEP FK361110154653-743
17.ÇAYKUR RİZESPOR36106204367-2436
18.ALTAY3697203651-1534
19.GÖZTEPE3677224068-2828
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3655262763-3620

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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