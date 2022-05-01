Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.

Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor- Adana Demirspor: 2-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 2-3

Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Puan durumu

Ligde geride kalan 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.352211265313477
2.FENERBAHÇE A.Ş.35208767373068
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR35197960402064
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK351861152341860
5.AYTEMİZ ALANYASPOR35167126157455
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.35141295246654
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK35158124450-653
8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.351410115042852
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR351410114642452
10.ATAKAŞ HATAYSPOR35147145055-549
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR351212114745248
12.KASIMPAŞA A.Ş.35138145850847
13.GALATASARAY A.Ş.35138144750-347
14.GZT GİRESUNSPOR35127163841-343
15.YUKATEL KAYSERİSPOR351110144958-943
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.35119154552-742
17.ALTAY3596203550-1533
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3596204066-2633
19.GÖZTEPE A.Ş.3577213965-2628
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3555252660-3420

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title