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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa : 0-2

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Altay: 2-1

Gaziantep FK-Galatasaray: 3-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Puan durumu

Ligde 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR30217258263270
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30167748331555
3.FENERBAHÇE30158750351553
4.AYTEMİZ ALANYASPOR3014795547849
5.ADANA DEMİRSPOR30139846321448
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR301451142311147
7.ATAKAŞ HATAYSPOR30145114846247
8.BEŞİKTAŞ30121084439546
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK30127113643-743
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR30118113436-241
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR301010104038240
12.GAZİANTEP FK30117124042-240
13.KASIMPAŞA30108124543238
14.YUKATEL KAYSERİSPOR30108124348-538
15.GALATASARAY30108124045-538
16.GZT GİRESUNSPOR30105153237-535
17.ALTAY3085173143-1229
18.GÖZTEPE3076173650-1427
19.ÇAYKUR RİZESPOR3075182955-2626
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3055202351-2820

31. hafta

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Yeni Hatay)

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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