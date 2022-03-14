Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 4-2

Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Puan durumu

Ligde 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: