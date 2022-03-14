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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Süha Gür - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 4-2

Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Puan durumu

Ligde 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR29217156233370
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR29167647311655
3.FENERBAHÇE29148748341450
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR291451041291247
5.AYTEMİZ ALANYASPOR2913795347646
6.ATAKAŞ HATAYSPOR29144114745246
7.ADANA DEMİRSPOR29129844311345
8.BEŞİKTAŞ2912984338545
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK29117113343-1040
10.YUKATEL KAYSERİSPOR29108114345-238
11.GALATASARAY29108113942-338
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR29108113035-538
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR29910103837137
14.GAZİANTEP FK29107123741-437
15.KASIMPAŞA2998124343035
16.GZT GİRESUNSPOR29105143133-235
17.ALTAY2985163041-1129
18.GÖZTEPE2976163648-1227
19.ÇAYKUR RİZESPOR2965182653-2723
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2955192349-2620

30. hafta programı

Ligde 30. haftanın programı şöyle:

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Adana, Spor, Haberler

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