Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Yeni AdanaHakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil ÇetinAdana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın (Dk. 72 Semih Güler), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Deli), Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı (Dk. 72 Ali Boyacı), Yunus Akgün (Dk. 82 Rassoul), Erhun Aksel Öztümer (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın (Dk. 72 Semih Güler), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Deli), Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı (Dk. 72 Ali Boyacı), Yunus Akgün (Dk. 82 Rassoul), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 54 Akintola), Vargas, Balotelli
Göztepe???????: Arda Özçimen, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Mihojevic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Baku), Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan (Dk. 90 Atalay Çayırlı), Berkan Emir, Tijanic (Dk. 90 Yusuf Talum), Ege Özkayımoğlu (Dk. 90 Yunus Toplu), Di Santo (Dk. 82 İzzet Furkan Malak)
Goller: Dk. 25 Atakan Çankaya (Kendi kalesine), Dk. 33, 36, 44, 61 ve 70 Balotelli, Dk. 45 Erhun Aksel Öztümer (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Dk. 74 Yalçın Kayan, Dk. 80 Berkan Emir (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Adana Demirspor-Göztepe maçını ev sahibi takım 7-0 kazandı.
61. dakikada Tijanic'in pası sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Baku'nun vuruşunda top yakın direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada Adana Demirspor 6'ncı gole ulaştı. Vargas'ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola'nın yerden ortasına kale sahası çizgisindeki Balotelli'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 6-0.
70. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yerden ortasında kaleci Arda Özçimen son anda uzanarak kale sahası çizgisi önünde Vargas'tan önce topa hakim oldu.
70. dakikada Adana Demirspor farkı 7'ye çıkardı. Balotelli, çalımlarla girdiği ceza sahası içinde kale sahası sol çaprazına kadar gelip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 7-0.
88. dakikada ceza sahasına giren Baku'nun yerden vuruşunda kaleci Vedat Karakuş yatarak parmaklarının ucuyla müdahale edip, topu kornere attı.
89. dakikada Efe Can Saçıkara'nın kullandığı kornerde, Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşu sonrası top direkten döndü.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 7-0 kazandı.