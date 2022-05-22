VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 - Haberler

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Efecan Karaca kaydetti.

3'üncü dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunmanın hatalı pası sonrasında topu önünde bulan Pesic, altıpas üzerinde pasını Karamoh'a verdi. Rakibinden sıyrılan Karamoh'un vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.