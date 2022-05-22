Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç SezertamMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Trezeguet, OkakaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Siopis, Berat Özdemir, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

11. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada, altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0.

42. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Trezeguet'in uzun pasıyla Trabzonspor savunmasının arkasında topla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 önde bitirdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Başakşehir, Karaoğlan, Spor, Haberler

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