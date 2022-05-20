Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 88 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Cicaldau), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 69 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 45 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 78 Kudriashov, Dk. 80 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 78 Cicaldau, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.
51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1
83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.