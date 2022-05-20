Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji WrightGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar,...

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Halil Dervişoğlu, Gomis

Gol: Dk. 45 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Bora Füzesi, Antalyaspor, Muslera, Balcı, Spor, Haberler

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