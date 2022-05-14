Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan ÜrünYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan ParlakÖznur Kablo Yeni...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün
Yukatel Kayserispor : Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karim Hafez, Awuku, Campi, Kerem Altunışık, Rahman Buğra Çağıran, Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş, Barış Başdaş, Umut Taniş, Tetteh
Goller: Dk. 10 ve 45+3 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor )
Sarı kart: Dk. 40 Campanharo (Yukatel Kayserispor )
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
32. dakikada Yasir Subaşı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan soluna gelen topu uzanarak son anda çeldi.
45+3. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.