Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Güncelleme:
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür ErtemMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, GuldbrandsenGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Guldbrandsen
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.
8. dakikada Babel'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Berkan Kutlu'da kaldı. Bu oyuncunun düzelttikten sonra yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.