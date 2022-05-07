Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür ErtemMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, GuldbrandsenGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Guldbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Babel'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Berkan Kutlu'da kaldı. Bu oyuncunun düzelttikten sonra yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Volkan Babacan, Berkay Özcan, Başakşehir, Muslera, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title