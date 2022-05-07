VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: 3-1 - Haberler

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VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: 3-1

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin AltayVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 71 Bistrovic), Jimmy Durmaz (Dk. 80 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 71 Karamoh), Emre Mor (Dk.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 71 Bistrovic), Jimmy Durmaz (Dk. 80 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 71 Karamoh), Emre Mor (Dk. 86 Levent Mercan), Borini (Dk. 80 Samed Onur), Pesic

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Kerim Alıcı (Dk. 86 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan (Dk. 86 Cengizhan Şen), Baku, Tijanic (Dk. 86 Fırat Arslan), Halil Akbunar (Dk. 71 Lourency), Di Santo (Dk. 62 Ege Özkayımoğlu)

GOLLER: Dk. 31 Borini, Dk. 51 Emre Mor, Dk. 64 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük) - Dk. 47 Baku (Göztepe)

SARI KARTLAR: Borini, Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük) - Kerim Alıcı (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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