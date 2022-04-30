Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 76 Bertuğ Özgür Yıldırım), Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), Ribeiro (Dk. 46 Lobjanidze), El Kaabi, Saint-Louis, Diouf

Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim Öztürk, Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel (Dk. 78 Tolga Ünlü), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Eren Erdoğan (Dk. 90+3 Naderi), Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel (Dk. 86 Ahmed Rayan),

Gol: Dk. 10 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay) Dk. 44 Saint-Louis, Dk. 70 Sadık Baş, Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Altay deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Benzia'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahası içerisinde Diouf, kontrol etti. Diouf'un şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Altay savunması uzaklaştırdı.

62. dakikada Kappel'in sol kanatta ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

75. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

85. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafayla kala alanına indirdi. Yere çarparak yükseklik kazanan meşin yuvarlağa kafayla vuran El Kaabi, topu filelere gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze'nin soldan ortasında topu alan Bertuğ Özgür Yıldırım ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi'nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Mücadeleyi Altay 1-0 kazandı.