Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Abdullah Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed HassanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak...

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Borini, Pesic

Gol: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur, Dk. 30 Volkan Demirel (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0

29. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Abdullah Doğan - Spor

Fatih Karagümrük, Arda Kardeşler, Konyaspor, Konya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title