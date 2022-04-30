Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed HassanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak...
KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin
İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Borini, Pesic
Gol: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur, Dk. 30 Volkan Demirel (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0
29. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.