BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Mabil, Muleka

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

Goller: Dk. 28 Gulbrandsen, Dk. 45 Trezeguet (Medipol Başakşehir ), Dk. 43 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 13 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, ceza yayı önündeki Eysseric'e pasını attı. Açısını düzelten Eysseric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Trezeguet'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Gulbrandsen kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ön direğe yaptığı ortada Fall kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Gulbrandsen'den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutu savunmadan döndü, bir kez daha topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-1 önde tamamladı.