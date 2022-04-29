Gaziantep FK: 3-2
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: ÜlkerHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal GölenFENERBAHÇE: Altay Bayındır- Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), Rossi (Dk.
STAT: ÜlkerHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal GölenFENERBAHÇE: Altay Bayındır- Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), Rossi (Dk. 90+2 Burak Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Valencia)GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Djilobodji (Dk. 71 Mirza Cihan), Ertuğrul Ersoy, Tosça, Kitsiou, Vetrih (Dk. 77 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Furkan Soyalp), Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir (Dk. 87 Mendyl)GOLLER: Dk. 5 Rossi, Dk. 62 Serdar Dursun, Dk. 82 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 64 Sagal, 90+7 Maxim (P) (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Djilobodji, Kitsiou, Vetrih, Maxim (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35'inci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Rossi, 62'nci dakikada Serdar Dursun ve 82'nci dakikada Zajc kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 64'üncü dakikada Sagal ve 90+7'nci dakikada penaltıdan Maxim'den geldi. Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 57'nci dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından üst üste 7'nci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 68'e yükseltti. Deplasman ekibi ise 42 puanda kaldı.5'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından yolladığı pasla savunma arkasına sarkan Diego Rossi, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 1-0.22'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay, yatarak çelmeyi başardı.41'inci dakikada Rossi'nin pasıyla sol kanattan hareketlenen Mert Hakan pasını ceza sahası içerisindeki Serdar Dursun'a çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.53'üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Altay'ın yolladığı uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Rossi, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Rossi'nin topuna savunmanın müdahalesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Serdar Dursun, altıpas üzerinde kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi.57'nci dakikada Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.62'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Mert Hakan, altıpas içine hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.64'üncü dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in arapasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Sagal'ın çaprazdan sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Sarper Barış Saka, golü geçerli saydı: 2-1.82'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topu Mert Hakan kontrol edemedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Zajc'ın ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.90+4'üncü dakikada Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay son anda kornere tokatladı.90+5'inci dakikada Kitsiou'nun ortasında meşin yuvarlak Tisserand'ın eline çarptı. VAR kontrollerinin ardından hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. 90+7'nci dakikada Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.ROSSI İLK KEZ KADIKÖY'DE GOL SEVİNCİ YAŞADIFenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, sarı-lacivertli forma altında ilk kez Kadıköy'de gol atma başarısı gösterdi. 5'inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, bu gol ile birlikte ligde 6'ncı kez gol sevinci yaşadı. Rossi, daha önce Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında gol atmıştı.SERDAR AZİZ DERBİDE YOKFenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, ligin 36'ncı haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbi maçında forma giyemeyecek.KADIKÖY'DE İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARIFenerbahçe taraftarları, Gaziantep FK maçında teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun destekte bulundu. Özellikle sarı-lacivertli ekibin 3'üncü golünden sonra tribünler hep birlikte "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" tezahüratlarında bulundu. Tecrübeli teknik adam da bu tezahüratlara taraftarları selamlayarak karşılık verdi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor