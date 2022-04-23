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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan KarabalcıkFatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Karamoh, PesicGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Karamoh, Pesic

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir???????

Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

13. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon bulmakta güçlük yaşadığı ilk 45 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Bekaroğlu, Erkan Özdamar, Giresunspor, Spor, Haberler

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