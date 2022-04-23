Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Karamoh, Pesic

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir???????

Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

13. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon bulmakta güçlük yaşadığı ilk 45 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.