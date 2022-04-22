Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk (Dk. 33 Mendes), Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Goller: Dk. 9 Rossi, Dk. 45+3 (Penaltıdan) ve Dk. 45+9 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 1 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Sabo, Dk. 45+8 Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada maçın başlama düdüğü ile birlikte Fenerbahçe, Serdar Dursun ile mutlak golden yararlanamadı. Rossi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine yerden pasında, Serdar Dursun'un kontrol edip vuruşunda kaleci Gökhan Akkan ayakları ile topu son anda çelmeyi başardı.

9. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçmeyi başardı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu takip eden Serdar Dursun, boş durumdaki Rossi'nin önüne çevirdi. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, İrfan Can Kahveci'nin kontrol edip sol ayak içi ile sert şutunda, top üsten dışarı çıktı.

30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol çaprazdan ara pasına hareketlenen Crespo'nun ceza sahasına girerken sert şutunda, savunmada Ponck'a çarparak kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltan top, az farkla yandan kornere gitti.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Zajc'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa altı pas içerisinde Crespo'nun dokunuşu sonrası kaleci Gökhan Akkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

45+3. dakikada VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, Mendes'in topa elle müdahalesine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Dursun'un kullandığı penaltıda kaleci Gökhan Akkan köşeyi doğru tahmin etse de top filelere gitti: 0-2.

45+8. dakikada Eren Albayrak'ın İrfan Can Kahveci'ye ceza sahası içindeki müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

45+9. dakikada Serdar Dursun, ilk penaltının benzeri şekilde meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın sağından bir kez daha filelere gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.