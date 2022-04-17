Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Atakan Çıtlak - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman ÖzayGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio, Süleymanov, Chiquinho, Umut NayirBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero,...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio, Süleymanov, Chiquinho, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Sarı Kartlar: Dk. 8 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Necip Uysal, Giresunspor, Okan Kocuk, Umut, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title