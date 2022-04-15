Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz

Yukatel Kayserispor: Lung, Hosseini, Attamah, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Onur Bulut, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Fernandes, Baiano, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Boyd (Dk. 57 Umar), Bolasie (Dk. 85 Mendes), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 67 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 55 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Fernandes, Dk. 83 Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 1-1 berabere tamamlandı.

67. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Onur Bulut'un kaleciye gönderdiği top kısa kalınca Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kayserispor savunmasına çarpan topu önünde bulan Pohjanpalo, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1

85. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada bu kez konuk takım gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla bulunan Deniz Hümmet'in yerden sert şutunda, kaleciyi geçen topu Yıldırım Mert Çetin önleyerek gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.