Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: KalyonHakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caner ÖzaralGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Kitsiou, Muhammet Demir, FigueiredoTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik,...
Stat: Kalyon
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Kitsiou, Muhammet Demir, Figueiredo
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik, Dorukhan Toköz, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius
Sarı kart: Dk. 45+2 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.