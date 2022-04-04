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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Salim Taş - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan BarcınAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Boudjemaa, Lobjanidze, Benzia, El Kaabi, DioufAdana Demirspor: Muriç, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Akintola,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan Barcın

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Boudjemaa, Lobjanidze, Benzia, El Kaabi, Diouf

Adana Demirspor: Muriç, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Akintola, Svensson, Vargas, Gökhan İnler, Rassoul, Bjarnason, Stambouli, Balotelli

Sarı kart: Dk.16 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

5. dakikada sol kanattan Vargas'ın ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Munir topu son anda kornere gönderdi.

8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada sol kanattan Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.

23. dakikada sağ kanattan topu ceza sahası önüne kadar getiren Akintola'nın pasında, ceza sahası içinde topa vuran Bjarnason'un şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

AA / Salim Taş - Spor

Kamil Ahmet Çörekçi, Bahtiyar Birinci, Yassine Benzia, Hatayspor, Spor, Haberler

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