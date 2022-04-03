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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Abdullah Doğan - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktarİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk.

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 64 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara (Dk 75 Tijanic), Obinna (Dk 46. Lourency), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 63 Di Santo)

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi.

55. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, top kale direği dibinden dışarı çıktı.

61. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

88. dakikada Lourency'nin pasında Di Santo'nun sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Halil Akbunar'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle çıkardı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Abdullah Doğan - Spor

Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Konyaspor, Konya, Spor, Haberler

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