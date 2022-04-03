KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Endri Çekiçi, Cikalleshi

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Jahovic

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.