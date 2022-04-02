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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokGalatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 35 Emre Kılınç), Bafetimbi Gomis

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Jimmy Durmaz, Toure, Pesic

Goller: Dk. 4 Gomis (Penaltıdan), Dk. 12 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Nelsson (Galatasaray), Dk. 45+2 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Cicaldau ile verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ali Şansalan, Muslera, Spor, Haberler

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