Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Özgür Özkaya, Bamba, Zeki Yıldırım, Thaciano, Rodriguez, Pinares, Ahmed Rayan

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Ndao, Hakan Özmert, Fernando, Sinan Gümüş, Luiz Adriano, Wright

Gol: Dk. 25 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Sinan Gümüş, Dk. 45+3 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 44 Thaciano, Dk. 45+2 İbrahim Öztürk, Dk. 45+3 Özgür Özkaya (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Altay-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen hücumda topla uzun süre ilerleyen Wright'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle karar geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada bir süre topla birlikte kaleye doğru giden Rodriguez'in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahada Altay'a baskı kuran ve topu kapan Fraport TAV Antalyasporlu Ndao'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

44. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Wright'ın şutunda top auta gitti. Bu sırada Thaciano'nun Sinan Gümüş'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan pozisyonun dışarıda olduğu bildirildi. Hakem kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

İlk 45 dakikalık bölüm, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.