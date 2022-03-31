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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Nisan, Spor, Haberler

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