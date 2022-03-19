Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Vodafone ParkHakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker TakpakBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, BatshuayiAtakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, Batshuayi
Atakaş Hatayspor : Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Diouf
Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor )
Sarı kart: Dk. 45 Al Kaabi (Atakaş Hatayspor )
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.
16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.