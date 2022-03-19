Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, Mehmet Salih Mazlum

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Awuku), Zeffane, Campi, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 35 Nshimirimana), Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh (Dk. 66 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç

Kasımpaşa: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes, Hadergjonaj, Spajic (Dk. 81 Brecka), Donk, Doğucan Haspolat, Mabil (Dk. 58 Ahmet Engin), Hajradinovic (Dk. 88 Tunay Torun), Eysseric, Muleka (Dk. 88 Aabid), Umut Dilan Bozok

Gol: Dk. 71 Muleka, Dk. 74 Ahmet Engin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 81 Nshimirimana ( Yeni Malatyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Yeni Malatyasporlu Nsihimirimana'nın ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tetteh'in yaptığı vuruşta üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

71. dakikada Muleka Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Eysseric'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Muleka, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

74. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sahasında kazandığı topu savunma arkasına bırakan Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Engin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Engin'in sağ ayağıyla yakın köşeye vurduğu top ağlara gitti: 0-2

Yeni Malatyaspor'un kalesinde gördüğü ikinci gol sonrası taraftarlar kaptan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. Sinirlenen ve pazubendni atarak oyundan çıkmak isteyen Sadık'ı takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcular ikna etmeye çalıştı. Oyuna dönen Sadık, 80. dakikada yerini Awuku'ya bıraktı.

85. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Umut Bozok, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ertaç'ın kurtardığı top bu kez Ahmet Engin'in önünde kaldı. Ahmet'in şutunda da Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.