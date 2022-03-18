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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş ElbilVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Toure, Emre Mor, PesicYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Pesic

Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam, Gavronovic

Goller: Dk. 10 ve 35 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.

25. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda top Bilal Bayazıt'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Emre Mor, Spor, Haberler

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