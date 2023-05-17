Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl UstaMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 12 Ahmed Touba), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lima, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Adnan Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir
Gol: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 45+3 Orkun Özdemir (HangiKredi Ümraniyespor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Başakşehir öne geçti. Adnan Januzaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0.
7. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi.
25. dakikada sol kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Figueiredo, ceza yayı önündeki Aleksic'e pasını gönderdi. Aleksic'in sol ayağıyla sert şutunda, topu kaleci Orkun sağ eliyle çeldi.
45+2. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasında Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar Gürler yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 üstün tamamladı.