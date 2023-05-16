Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin ), Ethemi (Dk. 63 Lokilo), Eze (Dk. 83 Guri)

Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 79 Kaan Ayhan), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 46 Midtsjö), Torreira, Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 69 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Berkan Kutlu), Icardi

Goller: Dk. 45+11 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 75 Zaniolo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca, Dk. 45+9 Duhan Aksu, Dk. 83 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 71 Midtsjö (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 yendi.

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.

73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.