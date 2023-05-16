Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Eze

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Gol: Dk. 45+11 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca, Dk. 45+9 Duhan Aksu (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor-Galatasaray maçının ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.