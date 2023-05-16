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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim BozbeyDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, CaicedoKasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara,...

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Fall, Eysseric, Chouiar, Koita

Sarı kartlar: Dk. 21 Goutas, Dk. 45+2 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor )

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Eysseric'in ara pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda defansın arkasına sarkan Fall'un vuruşunda, kaleci son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanatta ilerleyen Caicedo'nun pasında topla buluşan Saiz'in a ceza alanında gelişine vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yakın direkte meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada ev sahibi takım baskıyı artırdı. Saiz'in ceza yayından sol çapraza gönderdiği meşin yuvarlağa Gradel'in plasesinde kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi'nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Günay Güvenç Sivasspor Sivas Spor Haberler

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