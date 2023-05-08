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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: NefHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Touba, Leo Duarte, Lima (Dk. 67 Caner Erkin), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 67 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 80 Keny), Aleksic (Dk. 56 Januzaj), Serdar Gürler, Figueiredo (Dk. 80 Okaka)

Gol: Dk. 45+8 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Biglia (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Boey, Dk. 60 Torreira (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler Kaan Ayhan Muslera Spor Haberler

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