Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: NefHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Touba, Leo Duarte, Lima (Dk. 67 Caner Erkin), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 67 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 80 Keny), Aleksic (Dk. 56 Januzaj), Serdar Gürler, Figueiredo (Dk. 80 Okaka)
Gol: Dk. 45+8 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 10 Biglia (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Boey, Dk. 60 Torreira (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.
63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.
81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.
Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023