Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Touba, Leo Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Figueiredo

Gol: Dk. 45+8 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Biglia (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Boey (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.

26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.