Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 64 Kuwas), Sergio (Dk. 90 Faruk Can Genç), Borjia Sainz (Dk. 90 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Perez (Dk. 75 Joshua King), Szalai, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 60 Crespo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 60 Zajc), Rossi, Arda Güler, Batshuayi (Dk. 75 Pedro), Valencia (Dk. 60 Osayi Samuel)

Goller: Dk. 20 Batshuayi (Penaltı) (Fenerbahçe), Dk. 68 Bajic (Bitexen Giresunspor ),

Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven, Dk. 70 Arias, Dk. 87 Alper Uludağ, 90+6 Faruk Can Genç, Dk. 90+8, Onurcan Piri (Yedek kulübesi) (Bitexen Giresunspor ), Dk. 45+1 İsmail Yüksek, 90+8 Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Alper Uludağ'ın defansın arkasına attığı pasta Bajic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

64. dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağında Rossi'nin pasında Zajc, ceza sahasında iki rakibini çalımladı. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top kalecide kaldı.

68. dakikada Fenerbahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

90+7. dakikada Arda Güler'in 25 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ferhat Kaplan son anda köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.