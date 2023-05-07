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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can AlpArabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli, DioufYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Dimitrios,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli, Diouf

Yukatel Kayserispor : Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Dimitrios, Emrah Başsan, Hosseini, Cardoso, Kemen, Mensah, Mane, Thiam

Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

16. dakikada Diouf ile duvar pasında ceza sahasına giren Pozuelo'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

Gökhan Sazdağı Kayserispor Ahmet Oğuz Konyaspor Spor Haberler

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