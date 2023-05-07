Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur SarıHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser), Epureanu, Glumac, Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Sackey (Dk. 71 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Serkan Göksü, Geraldo (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser ), Epureanu, Glumac, Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Sackey (Dk. 71 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Serkan Göksü, Geraldo (Dk. 58 Mrsic), Sekidika, Kayode, Umut Nayir
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Murat Paluli (Dk. 46 Caicedo), Ulvestad, Charisis (Dk. 82 Hakan Arslan), Saiz (Dk. 79 Njie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 82 Leke James), Yatabare
Goller: Dk. 7, Dk. 24 (Penaltıdan) ve Dk. 76 Umut Nayır, Dk. 90+1 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 34 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 45+3 Orkun Özdemir, Dk. 45+6 Gheorghe, Dk. 46 Geraldo, Dk. 62 Glumac, Dk. 85 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 64 Goutas (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.
59. dakikada Sivasspor etkili geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Caicedo topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Glumac topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
69. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortada kaleci Orkun, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Gradel vurdu, Glumac topu kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
76. dakikada Ümraniyespor 3. golünü buldu. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan altıpas önüne sert gönderdiği topa Kayode vurdu, kaleci Muammer'den sekip yükseklik kazanan topu Umut Nayır şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.
90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Umut Nayır'ın topuk pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.
Mücadeleyi Ümraniyespor 4-1 kazandı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023