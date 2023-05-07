Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur SarıHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık, Epureanu, Glumac, Gheorghe, Sackey, Serkan Göksü, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut NayirDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa,...
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık, Epureanu, Glumac, Gheorghe, Sackey, Serkan Göksü, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut Nayir
Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Murat Paluli, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Goller: Dk. 7 ve Dk. 24 (Penaltıdan) Umut Nayır (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 34 Gradel (Demir Grup Sivasspor )
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 45+3 Orkun Özdemir, Dk. 45+6 Gheorghe (HangiKredi Ümraniyespor)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sekidika'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
18. dakikada ev sahibi takım ikinci gol şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına hareketlenen Kayode'ye pasını attı. Ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'den döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
22. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde, hakem Burak Şeker, Murat Paluli'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayır, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0.
34. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin altıpas önüne yaptığı ortada Gradel kafayı vurdu, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.
45+4. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında Yatabare ve Glumac arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Burak Şeker, Yatabare'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen Burak Şeker, sarı kartı iptal edip Yatabare'ye kırmızı kart çıkardı.
Ümraniyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023