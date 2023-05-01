Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 84 Topalli), Ba, Onur Ergün, Lokilo (Dk. 72 Mehremic), Rroca (Dk. 72 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dk. 59 Mehmet Yeşil), Eze (Dk. 85 Duhan Aksu)

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer (Dk. 85 Talha Ülvan), Arias (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 69 Faruk Can Genç), Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 68 Kuwas), Serginho (Dk. 74 Doğan Can Davas), Sainz, Bajic

Gol: Dk. 10 Eze (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Simon Deli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Onur Ergün, Dk. 88 Topalli, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 52 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+1 Sainz (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Alper Uludağ'ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.