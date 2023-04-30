Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90 Maxim), Salih Uçan (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Redmond, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 84 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 90+6 Muleka)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Torreira (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 62 Midtsjö), Rashica (Dk. 71 Dubois), Mertens (Dk. 62 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Rashica, Dk. 72 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 67 Saiss, Dk. 70 Masuaku, Dk. 70 Rosier, Dk. 75 Salih Uçan, Dk. 90+4 Aboubakar, Dk. 90+7 Colley (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.