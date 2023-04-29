Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil ÇetinMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Pedrinho), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Pedrinho), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk. 67 Oko), Sowe
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 83 Tırpan), Eysseric (Dk. 90+2 Hajradinovic), Chouiar (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Fall (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Bahoken (Dk. 59 Koita)
Sarı kartlar: Dk. 19 Hadergjonaj, Dk. 65 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 70 Malcuit (MKE Ankaragücü)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.
74. dakikada Chouiar'ın ara pasında Koita ceza sahasında topla buluştu. Koita'nın şutunda kaleye giden topu son anda araya giren Mujakic engelledi ve meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına attı.
81. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Sowe, kaleciyi çalımladı. Kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderen Sowe'un şutunda Tarkan Serbest ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı ayakla müdahalesiyle kornere gönderdi.
90+3. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Oko'nun pasında kale sahasının önündeki Kitsiou'nun şutunda, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023