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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil ÇetinMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Pedrinho), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Pedrinho), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk. 67 Oko), Sowe

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 83 Tırpan), Eysseric (Dk. 90+2 Hajradinovic), Chouiar (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Fall (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Bahoken (Dk. 59 Koita)

Sarı kartlar: Dk. 19 Hadergjonaj, Dk. 65 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 70 Malcuit (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

74. dakikada Chouiar'ın ara pasında Koita ceza sahasında topla buluştu. Koita'nın şutunda kaleye giden topu son anda araya giren Mujakic engelledi ve meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına attı.

81. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Sowe, kaleciyi çalımladı. Kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderen Sowe'un şutunda Tarkan Serbest ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı ayakla müdahalesiyle kornere gönderdi.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Oko'nun pasında kale sahasının önündeki Kitsiou'nun şutunda, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bahattin Şimşek Emre Kılınç Bora Füzesi Çankaya Spor Haberler

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