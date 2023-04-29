Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Pedro, Valencia (Dk. 14 Rossi)

Goller: Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 ve 45+10 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.