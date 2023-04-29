Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan Antalyalı, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Sowe

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Chouiar, Fall, Bahoken

Sarı kart: Dk. 19 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

21. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerine buluşan Zahid'in şutunda, Günay meşin yuvarlağı bu sefer iki hamlede kurtararak mutlak bir golü engelledi.

34. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Chouiar'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kurtardı.

38. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

41. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı top Eysseric'den sekip altıpasın önündeki Bahoken'in önünde kaldı. Bahoken'in müsait durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Eysseric'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdaki Fall'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaştı. Ani gelişen konuk ekip atağında Eysseric'in pasıyla Fall, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uygun durumdaki Fall'ın vuruşunda, kaleciyi de geçen top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.