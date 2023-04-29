Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Lobjanidze, Bertolacci, Borini, Diagne

Fraport TAV Antalyaspor : Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright

Gol: Dk. 21 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Rayyan Baniya'nın Wrihgt'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Fernando kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Batuhan güçlükle topu kornere gönderdi.

16. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Fredy, kale sahasına hareketlenen Doğukan Sinik'e pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Fernando ceza sahası içine ortaladı. Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top Veysel Sarı'dan sekip Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

33. dakikada sağ kanatta son çizgide topla buluşan Fredy, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun arka direğe ortasında yükselen Wright, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.