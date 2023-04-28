Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Candeias (Dk. 67 Pereira), Leroy Fer, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 71 Oğuz Aydın ), Cavaleiro (Dk. 79 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan (Dk. 79 Koulouris)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 84 Lenjani), Serkan Göksu, Sackey (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Mrsic (Dk. 46 Onur Ayık), Kayode (90+1 Mustafa Eser), Sekidika (Dk. 71 Geraldo), Umut Nayır

Gol: Dk. 5 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mrsic, Dk. 36 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cavalerio, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

58. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı.

61. dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında rakiplerinden sıyrılan Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Kayode'nin vuruşu direkten döndü.

78. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin vuruşunu bir kez daha Yusuf Özdemir çizgiden çıkarmayı başardı.

84. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişen vuran Zinedine Ferhat'ın şutunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

Müsabaka Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.