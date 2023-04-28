Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan ÇimenCorendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Candeias, Leroy Fer, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed HassanHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac,...
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Candeias, Leroy Fer, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Sackey, Mrsic, Kayode, Sekidika, Umut Nayır
Gol: Dk. 5 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mrsic, Dk. 36 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
26. dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor atağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Umut Nayır'ın vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Cavaleiro'nun ortasında Leroy Fer'in uzanarak vurduğu şut az farkla auta çıktı.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.